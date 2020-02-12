Машину лидера фанатов «Зенита» сожгли в Петербурге

Никто из людей не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Никто из людей не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Александр Румянцев, больше известный как Саша Макасин, лишился своего личного транспорта.

«Во дворе дома по проспекту Кузнецова 29к1, приблизительно в 4:20 утра, загорелся автомобиль Kia» — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Позже, в твиттере Главы Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина появилась запись о том, что автомобиль принадлежал Румянцеву. Шпрыгин отметил, что знает, какого терять автомобиль подобным образом, и выразил надежду, что полиция найдёт людей виновных в этом мерзком поступке.

Помимо этого, возгорание задело и другие автомобили, которые стояли рядом, а сам пожар удалось ликвидировать только через час. На месте происшествия работали 10 спасателей и 2 единицы техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе 8 пожарных ликвидировали возгорание в частном доме.