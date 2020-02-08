Во Всеволожском районе 8 пожарных ликвидировали возгорание в частном доме

Пожар потушили примерно за час.

Об этом стало известно 7 февраля. Обо всем сообщает главное управление МЧС России по Ленинградской области. Все случилось во Всеволожском районе примерно в половину девятого вечера. Там вспыхнул частный дом – по какой причине, не совсем понятно. На место прибыли восемь спасателей и две единицы техники. Пожарные справились с пламенем за час. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Наличной после ДТП образовалась плотная пробка. Очевидцы не уточняют, есть ли пострадавшие. В результате инцидента проезд к ЗСД оказался затруднен.