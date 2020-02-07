На Наличной после ДТП образовалась плотная пробка

Очевидцы не уточняют, есть ли пострадавшие. В результате инцидента проезд к ЗСД оказался затруднен.

Об этом стало известно сегодня вечером, 7 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении Наличной и Кораблестроителей – там столкнулись «Киа» и грузовик. В результате образовалась пробка в сторону заезда на ЗСД. Автомобилисты не могут попасть в место назначения и советуют другим водителям объезжать место инцидента.

На место прибыла карета скорой помощи. Возможно, кто-то пострадал.

«На Приморской грузовиков мало. Снегоходов и квадроциклов тут не бывает»,

— пишет один из пользоватеей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Газель» наехала на мужчину в Киришах. Мужчина переходил дорогу по «зебре», когда на него наехал фургон «ГАЗ». Пострадавшего госпитализировали, но не уточняется, в каком состоянии. Им оказался 29-летний местный житель.