Каршеринговый Renault Kaptur увяз на берегу Финского залива

Каршеринговый Renault Kaptur увяз на берегу Финского залива
Рядом с машиной никого не было. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе на побережье Финского залива, в бухте Желтая, очевидцы заметили каршеринговый Renault Kaptur.

По словам очевидцев, рядом с машиной никого не было.

«В Выборгском районе Ленинградской области на побережье Финского залива, где бухта Жёлтая, застрял каршеринговый Рено Каптюр. Никого рядом нет», — пишет автор поста в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети отметили, что машина стоит на этом месте вторые сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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