Каршеринговый Renault Kaptur увяз на берегу Финского залива

В Выборгском районе на побережье Финского залива, в бухте Желтая, очевидцы заметили каршеринговый Renault Kaptur.
По словам очевидцев, рядом с машиной никого не было.
«В Выборгском районе Ленинградской области на побережье Финского залива, где бухта Жёлтая, застрял каршеринговый Рено Каптюр. Никого рядом нет», — пишет автор поста в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Пользователи Сети отметили, что машина стоит на этом месте вторые сутки.
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