Каршеринговый Renault Kaptur увяз на берегу Финского залива

Рядом с машиной никого не было. Фото: vk.com/spb_today

Рядом с машиной никого не было. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе на побережье Финского залива, в бухте Желтая, очевидцы заметили каршеринговый Renault Kaptur.

По словам очевидцев, рядом с машиной никого не было.

«В Выборгском районе Ленинградской области на побережье Финского залива, где бухта Жёлтая, застрял каршеринговый Рено Каптюр. Никого рядом нет», — пишет автор поста в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети отметили, что машина стоит на этом месте вторые сутки.

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