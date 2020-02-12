Старейшая финская юридическая фирма покидает рынок Петербурга

На этот шаг компания Компания Castrén & Snellman (C&S) пошла в связи с сокращением количества западных компаний на российском рынке. Эту информацию подтвердили в их петербургском подразделении, сообщает РБК Петербург.

Сопровождать своих клиентов C&S дальше намерены с помощью российской юридической компании Capital Legal Services. Именно им перейдут офисы C&S в Москве и Санкт-Петербурге. Для финской компании это стандартная практика. Согласно их международной стратегии, в десятках стран, дела клиентов компании ведутся местными юридическими фирмами.

Эксперты считают, что причина закрытия стала в сокращении числа клиентов, в следствии чего, офисы содержать стало невыгодно. Однако, снова вернуться в Россию не составит труда.

В Санкт-Петербурге офис C&S был открыт в 1994 году, а в Москве в 2007 году.

Стоит напомнить, что за последнее время рынок Петербурга покинули многие западные компании — торговая сеть Stockmann, группа Kesko, продавшая свои розничные сети «К-Раута» и «К-руока», а также сеть автозаправок Neste.

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