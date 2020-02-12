Собчак и ее шоу раскритиковали зрители Первого канала

Многие не поняли, в чем принципиальная разница этого шоу от любого другого.

Об это стало известно сегодня, 12 февраля. Первый канал выпустил первую программу «Док Ток», который посвятили истории сестер Хачатурян. Телеведущая Ксения Собчак до премьеры заявляла, что шоу будет сильно отличаться от «Пусть говорят» и прочих передач, в которых все кричат и ругаются. Она обещала вдумчивое погружение в проблемы и их анализ. В результате, уверены телезрители, получилось совсем иное.

Собчак обвинили в выборе заезженной темы. Люди также пишут, что все это похоже на переход «из одной помойки в другую». Сама же телеведущая снисходительно отнеслась к критике и заявила, что ее волнует тема домашнего насилия и ей жаль, если других – нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тина Канделаки высмеяла критику Ксении Собчак.