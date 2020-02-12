Орлов заверил, что Кокорин надеется получить контракт с «Зенитом»

Футболист не хочет уходить в другом клуб.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем рассказал комментатор Геннадий Орлов на своем YouTube-канале. Он считает, что футболист Александр Кокорин сейчас готовится ко второй части сезона в составе «Зенита-2». Эксперт также убежден, что игрок все еще надеется получить новый контракт с петербургским клубом на два года.

«Но пока его нет. Может, если «Зенит» подпишет контракт, может, закончится история с «Сочи». Ждем. На сегодня вопрос с Кокориным открыт»,

— подытожил Орлов.

Напоминаем, что Кокорин недавно покинул тюрьму и с тех пор решается вопрос о его дальнейшей судьбе. Он говорил, что готов работать хоть бесплатно, чтобы остаться в «Зените».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Березуцкий хочет видеть Кокорина в ЦСКА. Он отметил, что не сомневается в футбольных качествах Кокорина на 100%, и в последнее время тот находится в великолепной