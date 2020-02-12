Березуцкий хочет видеть Кокорина в ЦСКА

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий хочет видеть нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в столичном клубе.

По его мнению, Кокорин способен усилить любой клуб РПЛ, сообщает «Спорт Экспресс». Он отметил, что не сомневается в футбольных качествах Кокорина на 100%, и в последнее время тот находится в великолепной форме.

Березуцкий уверен, что Кокорин «себя еще покажет».

Напомним, Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.