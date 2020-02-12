В Петербурге неизвестный сломал руку депутату

В Петербурге неизвестный сломал руку депутату
Мужчине сломали руку. Фото: Baltphoto

Подробности инцидента пока что выясняются.

Все случилось сегодня вечером, 12 февраля. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на собственные данные. Депутат муниципального образования «Смольнинское» переходил дорогу, когда ему сломали руку. Инцидент произошел после заседания, на место уже прибыла карета скорой помощи. Не уточняется, где именно случился инцидент и что именно стало причиной травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Двое пострадали.

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