В Кировском районе машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Двое пострадали

Мужчину и женщину госпитализировали с различными травмами.

Все случилось сегодня вечером, 12 февраля. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор», ссылаясь на информацию ОГИБДД по Кировскому районе Ленобласти. Авария произошла на трассе «Санкт-Петербургское южное полукольцо» – там автомобиль «Лада» по непонятной причине врезался в дерево. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате травмы получили два человека – 54-летняя пассажирка и 33-летний пассажир. Подробности об их состоянии не раскрываются.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Известно, что машина ехала в сторону Санкт-Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии.