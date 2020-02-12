Петербуржцы обыскали «Фольксваген» на Кронштадтской

Что стало причиной обысков – непонятно. Машина не мешает движению.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Машину с открытыми дверями увидели на перекрестке Стачек и Ленинском – ее осматривают сотрудники Росгвардии. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В посте отмечается, что автомобиль обыскивали довольно долго, а затем сняли отпечатки пальцев у владельца транспортного средства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Двое пострадали. Мужчину и женщину госпитализировали с различными травмами.