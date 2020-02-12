Теннисистка Кузнецова прокомментировала поражение в Петербурге

Спортсменка призналась, что сделала все, что смогла.

Об этом стало известно 12 февраля. В Санкт-Петербурге проходит теннисный турнир WTA — Saint-Petersburg Ladies Trophy. В эту среду состоялся матч между российской теннисисткой Светланой Кузнецовой и швейцарской спортсменкой Белиндой Бенчич. Их поединок завершился поражением Кузнецовой со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Комментируя свое поражение, Кузнецова заявила, что у нее нет вопросов к самой себе. Она уверена, что сделала все, что только смогла. Соперницу же девушка назвала очень достойной теннисисткой – не зря она находится в топ-5.

«Просто Белинда играет на очень хорошем уровне»,

— объяснила Кузнецова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теннисистку Анну Курникову заподозрили в беременности. Пара вместе уже более пятнадцати лет, а в конце 2017 года звезды наконец стали родителями.