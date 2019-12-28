Теннисистку Анну Курникову заподозрили в беременности

Курникова крайне редко делится снимками в своем Instagtam и, в любом случае, определить по ним положение спортсменки затруднительно. Фото: Instagram @annakournikova

Курникова крайне редко делится снимками в своем Instagtam и, в любом случае, определить по ним положение спортсменки затруднительно. Фото: Instagram @annakournikova

Поклонники подозревают, что 38-летняя беременна во второй раз, после того как Курникова попала в объектив папарацци в Майями с большим животом.

Теннисистка Анна Курникова и ее супруг, музыкант Энрике Иглесиас, не стремятся афишировать свою личную жизнь, но, тем не менее, регулярно попадают в объективы фотографов. Пара вместе уже более пятнадцати лет, а в конце 2017 года звезды наконец стали родителями.

У спортсменки и певца родились двойняшки: сын Николас и дочь Люси. Не так давно Курникову снова заметили папарацци и, кажется, теннисистка вновь ждет ребенка, на фото её живот заметно округляли. Фанаты пары гадают, действительно ли это так.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у сына Елены Яковлевы Дениса Шальных перекосило лицо после сеанса лазерного сведения татуировки с подбородка.