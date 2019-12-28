Сын Елены Яковлевы остался с перекошенным лицом после сведения тату

Сведение татуировок - даже более болезенный процесс, чем их набивание. Фото: pixabay.com

Сведение татуировок - даже более болезенный процесс, чем их набивание. Фото: pixabay.com

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в преддверии новогодних праздников прошел процедуру сведения татуировок с лица.

Молодой человек избавлялся от рисунков на подбородке. Естественным последствием использования лазера для сведения татуировок является сильный отек. В результате на фотоснимке, которым поделился Денис, его лицо обезображено перекошенным ртом.

Сын актрисы с трудом может говорить. При этом он намерен пройти курс до конца, поскольку слишком устал от ярких тату, занимающих большую часть лица.

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