Сын Елены Яковлевы остался с перекошенным лицом после сведения тату

Сын Елены Яковлевы остался с перекошенным лицом после сведения тату
Сведение татуировок - даже более болезенный процесс, чем их набивание. Фото: pixabay.com

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в преддверии новогодних праздников прошел процедуру сведения татуировок с лица.

Молодой человек избавлялся от рисунков на подбородке. Естественным последствием использования лазера для сведения татуировок является сильный отек. В результате на фотоснимке, которым поделился Денис, его лицо обезображено перекошенным ртом.

Сын актрисы с трудом может говорить. При этом он намерен пройти курс до конца, поскольку слишком устал от ярких тату, занимающих большую часть лица.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-звезда «Дома-2», певица и телеведущая Ольга Бузова раскрыла имя своего избранника. Своему коллеге, Тимуру Батрутдинову, она призналась, что уже длительное время состоит в отношениях с 26-летним YouTube-блогером Давидом Манукяном, и пара даже живет вместе.

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