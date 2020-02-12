На Пионерстроя увидели машину, которая чуть не упала в воду

Горожане считают, что автомобиль могли угнать, а потом бросить на берегу водоема.

Об этом стало известно вечером 12 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди выложили фотографию машины, которая стоит у воды на улице Пионерстроя. Еще чуть-чуть, уверены они, и транспортное средство оказалось бы в водоеме. Автор поста и комментаторы порассуждали о том, что же произошло. Кто-то решил, что водитель захотел порыбачить в поздний час, другие же уверены, что автомобиль угнали, а, накатавшись, бросили.

«Вот не дадите уединиться мужикам от жен»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы обыскали «Фольксваген» на Кронштадтской. Что стало причиной обысков – непонятно. Машина не мешает движению.