В результате ДТП на трассе Петербург — Невель погибли восемь человек

В Псковской области на трассе Петербург — Невель произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.

ДТП произошло в Пустошкинском районе у деревни Руда. В результате погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону. Также известно о двух пострадавших, один из них водитель большегруза. Информация о пострадавших уточняется.

Предположительно, все погибшие граждане Украины.

По предварительной информации, микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Автобус ехал в сторону Киева.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.

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