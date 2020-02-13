Ночью спасатели тушили полыхающий Mercedes на Большевиков

Ночью спасатели тушили полыхающий Mercedes на Большевиков
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 13 февраля, в Невском районе загорелся легковой автомобиль марки Mercedes.

Пожар произошел у дома № 67, корпус 3, на проспекте Большевиков, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 02:50. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

В 03:41 с огнем удалось справиться. За это время у машины успел выгореть моторный отсек.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 4 февраля в Невском районе сгорела иномарка. Очевидцы сообщили, что Daewoo Gentra загорелась на улице Бабушкина, через дорогу от вестибюля станции метро «Ломоносовская».

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