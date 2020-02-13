После смертельного ДТП на трассе Санкт-Петербург — Невель возбудили уголовное дело

Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело после ДТП в Пустошкинском районе Псковской области, в результате которого погибли восемь человек.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщает РИА «Новости».

Напомним, в 00.29 мск в Псковской области на трассе Петербург — Невель произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo. ДТП произошло в Пустошкинском районе у деревни Руда. В результате погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Предположительно, все погибшие граждане Украины.

По предварительной информации, микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Автобус ехал в сторону Киева.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.

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