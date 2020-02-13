Мигранта подозревают в совращении школьницы в отеле в Петербурге

Школьницу совратили в одном из отелей в центре Петербурга. Фото: unsplash.com

Школьницу совратили в одном из отелей в центре Петербурга. Фото: unsplash.com

В Петербурге проверяют информации о совращении 13-летней школьницы. Девочка обратилась к полицейскому и сообщила, что мигрант совершил с ней половое сношение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, о произошедшем школьница рассказала, когда полицейский совершал профилактический обход отеля в центре Петербурга. По словам девочки, мигрант переспал с ней в одном из номеров.

Позднее с заявление в полицию обратилась мать девочки. Она уточнила, что половое сношение между её дочерью и мужчиной произошло около 3:00 12 февраля.

По подозрению задержан 21-летний гражданин Таджикистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении мигранта составлен административный протокол по статье 18.8 ч.3 КоАП РФ. Речь идет о нарушении правил въезда в России, либо режима пребывания в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга неизвестный принудил школьницу к интимной близости.