В Зеленогорске задержали подозреваемого в смертельном ударе ножом

В Зеленогорске задержали подозреваемого в смертельном ударе ножом
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Курортном районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в среду, 12 февраля, в 6:35 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в Зеленогорске в квартире дома №7 по Привокзальной улице.

В квартире был обнаружено тело 45-летнего безработного мужчины, с ножевым ранением в область шеи. Там же и задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего хозяина квартиры.

Возбуждено уголовное дело.

анее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилось расследование убийства, совершенного девять лет назад. Осенью 2011 года на Индустриальном проспекте мужчина получил смертельное ножевое ранение.

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