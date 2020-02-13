Две иномарки столкнулись у станции метро «Международная»

Две иномарки столкнулись у станции метро «Международная»
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Утром 13 февраля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей KIA и Renault Sandero.

По словам очевидцев, ДТП произошло у станции метро «Международная» на пересечении улиц Белы Куна и Бухарестской. Судя по опубликованным снимкам в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», оба автомобиля ехали в одном направлении.

О пострадавших не сообщается. Проезду участники ДТП не мешают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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