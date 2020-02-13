В деле о поджоге Kia лидера фанатов «Зенита» появились новые подробности

Сотрудники полиции просмотрели видео с камер, установленных на доме возле парковки, где сгорела машина заводящего фанатского виража футбольного клуба «Зенита».

Как стало известно gazeta.spb.ru, на записи видно, как в 4:39 возле автомобиля останавливается машина темного цвета, предположительно Chevrolet Cruze. Из окна внедорожника неизвестный подкидывает под KIA Sportage предмет, после чего происходит возгорание.

Ранее сообщалось о том, что Александр Румянцев, больше известный как Саша Макасин, лишился своего автомобиля. В твиттере Главы Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина появилась запись о том, что автомобиль принадлежал Румянцеву. Шпрыгин отметил, что знает, какого терять автомобиль подобным образом, и выразил надежду, что полиция найдёт людей виновных в этом мерзком поступке. Помимо этого, возгорание задело и другие автомобили, которые стояли рядом, а сам пожар удалось ликвидировать только через час. На месте происшествия работали 10 спасателей и 2 единицы техники. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе 8 пожарных ликвидировали возгорание в частном доме.