Тройное ДТП произошло на Петрозаводском шоссе

Тройное ДТП произошло на Петрозаводском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Ленобласти на Петрозаводском шоссе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

По предварительной информации, причиной столкновения стала скользкая проезжая часть и несоблюдение дистанции. Водители не успели вовремя затормозить, в результате чего произошло ДТП.

«Трио на Петрозаводском шоссе на пересечении с улицей Труда», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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