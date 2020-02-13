В Петербурге прокуратура приняла меры в защиту прав работника, который получил производственную травму

Прокуратура Курортного района провела проверку по информации о несчастном случае, который произошел на территории ООО «БФА-Инвестиции» (отель «Residence Hotel & SPA»).

Работник предприятия в результате удара об трубу получил травму средней тяжести.

В ходе проверки выяснилось, что организация так и не провела расследование несчастного случая в установленном порядке, сообщили в ведомстве. Кроме того, комиссия по расследованию не сформирована, а компетентные органы, определенные трудовым законодательством, об этом инциденте ничего не знают.

Прокуратура по выявленным нарушениям внесла представление об их устранении, которое находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 31 января в Московском районе начался демонтаж крыши СКК «Петербургский». В ходе демонтажа произошло обрушение кровли. По данным МЧС, площадь обрушения составляет 28 тыс. кв. м. В результате погиб рабочий, который находился на крыше в момент обрушения.