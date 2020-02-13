Замдиректора КЦСОН подозревают в мошенничестве в сфере социального обеспечения

Замдиректора КЦСОН подозревают в мошенничестве в сфере социального обеспечения
Двое подозреваемых по делу задержаны. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге расследуют дело о мошенничестве в сфере социального обеспечения. В хищении более 16 млн подозревают муниципального депутата, заместителя директора СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» (КЦСОН).

Как полагает следствие, подозреваемая вместе с неустановленными лицами похитила более 16 млн 200 тыс. рублей. Деньги были начислены в качестве зарплаты фиктивным работникам, которые якобы оказывали социальную помощь на дому.

«Вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения заместителю директора КЦСОН будет решен после ее выздоровления», — уточнили в Главном следственному управлениям СК РФ по Петербургу.

По подозрению также задержаны заведующая одного из отделений социального обслуживания на дому (ОСОД) и сын замдиректора КЦСОН. По версии следствия, он помогал матери и подыскивал лиц для фиктивного трудоустройства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чиновницу из Калининского района отправили под домашний арест по делу о взятке.

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Замдиректора КЦСОН подозревают в мошенничестве в сфере социального обеспечения