В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении организации о причинении ущерба свыше 400 тысяч

Уголовное дело возбудили по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Фото: pixabay

Уголовное дело возбудили по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения закона, регламентирующего функционирование объектов электросетевого хозяйства в одном из домов Красного Села.

Как сообщает прокуратура города, сотрудники наведались в дом 49/8 по проспекту Ленина, который ранее находился под управлением ООО «Север».

В ходе проверки выяснилось, что гендиректор организации, имея умысел на причинение имущественного ущерба, не заключил договор электроснабжения с АО «Петроэлектросбыт».

Так, «Ленэнерго» был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 400 тыс. рублей.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы. В отношении виновного лица возбуждено уголовное дело.

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