На Захарова после ДТП образовалась пробка

На Захарова после ДТП образовалась пробка
По предварительным данным, никто не пострадал.Фото: https://vk.com/spb_today

В Красносельском районе столкнулись три автомобиля. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Все случилось сегодня вечером, 13 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на улице Маршала Захарова в семь часов – там столкнулись три легковых автомобиля, один из которых вылетел на встречную полосу. Непонятно, что стало причиной инцидента и есть ли пострадавшие.

В результате образовался затор – автомобилисты советуют петербуржцам объезжать место ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «решают, что делать»: KIA и каршеринг не поделили дорогу на Московском проспекте. Пробок в районе происшествия нет.

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На Захарова после ДТП образовалась пробка
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