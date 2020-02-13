«Решают, что делать»: KIA и каршеринг не поделили дорогу на Московском проспекте

&#171;Решают, что делать&#187;: KIA и каршеринг не поделили дорогу на Московском проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Московском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых авто. Один из водителей был за рулем каршерингового автомобиля.

Авария случилась в четверг, 13 февраля, на выезде с площади Московских ворот. На опубликованных фотография в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что дорогу не поделили KIA и каршеринг.

Столкновение было несильным. Кто стал виновником ДТП – неизвестно.

«Трут бампера, решают, что делать», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Пробок в районе происшествия нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием трамваем. Под пассажирский транспорт попал пешеход.

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