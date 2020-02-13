Пешеход попал под колеса «Чижика» на Наставников

В Красногвардейском районе Петербурге пешеход оказался под колесами нового трамвая «Чижик». К месту происшествия оперативно прибыли скорая помощь, реанимация и сотрудники ДПС.

Все произошло в четверг, 13 февраля. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», машины экстренных служб собрались на проспекте Наставников.

«Там не синхронно горят сигналы», — написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», указывая на то, что пешеход мог двигаться на «зеленый».

Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

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