Пешеход попал под колеса «Чижика» на Наставников

Пешеход попал под колеса &#171;Чижика&#187; на Наставников
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурге пешеход оказался под колесами нового трамвая «Чижик». К месту происшествия оперативно прибыли скорая помощь, реанимация и сотрудники ДПС.

Все произошло в четверг, 13 февраля. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», машины экстренных служб собрались на проспекте Наставников.

«Там не синхронно горят сигналы», — написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», указывая на то, что пешеход мог двигаться на «зеленый».

Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

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