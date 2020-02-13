Ограбивший 92-летнюю пенсионерку житель Гатчины окажется на скамье подсудимых

Ограбивший 92-летнюю пенсионерку житель Гатчины окажется на скамье подсудимых
Житель ответит перед судом. Фото: Pixabay

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Гатчины. Мужчина обвиняется в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Преступный инцидент произошел 14 декабря прошлого года. По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в гостях у своего знакомого, проживающего вместе с матерью.

Как сообщили в Следственном управлении ГУ МВД РФ по Ленобласти, пьяный злоумышленник, применив насилие к 92-летней женщине, похитил ее деньги и ценные вещи.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовно дела переданы в суд.

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