На российском пивном рынке впервые за 24 года сменился лидер

В России впервые за 24 лет сменился лидер по производству пива. На смену входящей в Carlsberg Group «Балтике» пришел производитель торговой марки «Клинское».

По итогам минувшего года 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, заняв долю в 28 процентов рынка. Она сумела на один процент обогнать компанию «Балтика», входящую в Carlsberg Group. Последняя была лидером на российском пивном рынке с 1996 года.

Как сообщили «Ведомости», президент «Балтики» Ларс Леманн заявил, что компания не удовлетворена результатами 2019 года. Представители компании также пожаловались на обострившуюся конкуренцию на пивном рынке России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в России хотят разрешить продавать пиво на стадионах