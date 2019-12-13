В России хотят разрешить продавать пиво на стадионах

Закон, запрещающий распространение алкогольного напитка во время спортивных мероприятий, вышел в 2005 году.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Законопроект рассмотрели в Госдуме и одобрили его в первом чтении. В случае, если он будет принят, предпринимателям разрешат продавать пиво и пивные напитки на стадионах в специально отведенных для этого местах. Инициативу выдвинули сами депутаты Госдумы, а «за» выступили Российский футбольный союз и Минфин.

Напоминаем, что запрет вступил в силу 14 лет назад. Во время Кубка конфедерации и на Чемпионате мира-2018 пиво все-таки продавали в виде исключения, чтобы порадовать болельщиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые раскрыли, как грамотно открывать пиво. Эксперты опровергли теорию, что постукивание по банке с пивом предотвращает чрезмерное вспенивание напитка при открывании. Наоборот, лучше, если емкость будет неподвижна.