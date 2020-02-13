СМИ опубликовали фото нового Renault Logan

Дата премьеры нового поколения автомобилей не сообщается.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщает «Колеса.ру». СМИ рассказало, как будет выглядеть новая Dacia Logan и даже опубликовало изображения машины. Так, в новом поколении у автомобилей появится другой кузов, выполненный в стиле старших моделей. Эксперты отмечают, что машина выглядит современней за счет продуманного до мелочей дизайна – изменятся даже дверные ручки. При этом корма останется такой же тяжеловесной.

В текстах сказано, что дата премьеры нового автомобиля не разглашается. Предположительно, ее покажут на Парижском автосалоне осенью 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что составлен рейтинг автомобилей, меньше всего потерявших в цене. Так, в среднем сегменте лидером по ликвидности за 2019 год стал французский хэтчбек Renault Sandero с показателем 84,89%. Таким образом, потеря от изначальной цены составила лишь 15%.