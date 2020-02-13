СМИ опубликовали фото нового Renault Logan

СМИ опубликовали фото нового Renault Logan
Дизайнеры нарисовали, как может выглядеть новый автомобиль. Фото: Колеса.ру

Дата премьеры нового поколения автомобилей не сообщается.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщает «Колеса.ру». СМИ рассказало, как будет выглядеть новая Dacia Logan и даже опубликовало изображения машины. Так, в новом поколении у автомобилей появится другой кузов, выполненный в стиле старших моделей. Эксперты отмечают, что машина выглядит современней за счет продуманного до мелочей дизайна – изменятся даже дверные ручки. При этом корма останется такой же тяжеловесной.

В текстах сказано, что дата премьеры нового автомобиля не разглашается. Предположительно, ее покажут на Парижском автосалоне осенью 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что составлен рейтинг автомобилей, меньше всего потерявших в цене. Так, в среднем сегменте лидером по ликвидности за 2019 год стал французский хэтчбек Renault Sandero с показателем 84,89%. Таким образом, потеря от изначальной цены составила лишь 15%.

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СМИ опубликовали фото нового Renault Logan
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