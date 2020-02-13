Водонавева обсудили с полицией своей пост в Instagram

Алена Водонаева рассказала о быдле и до сих пор объясняется за пост. Фото:instagram.com/alenavodonaeva

Алена Водонаева рассказала о быдле и до сих пор объясняется за пост. Фото:instagram.com/alenavodonaeva

Блогер призналась, что в отделе ее спрашивали об отношении к абортам.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщает Super.ru. Портал выложил видеозапись, на которой блогер Алена Водонаева рассказывает о своем походе в отдел полиции. Она заявила, что с сотрудниками правоохранительных органов обсуждался пост в Instagram об отношении к абортам. Женщина считает сложившуюся ситуацию абсурдной.

Адвокат Водонаевой добавила, что сейчас проходит проверка. На блогера пожаловался аноним, чье имя не разглашается.

Несмотря на инцидент, звезда попросила женщин думать, прежде чем рожать. Она надеется, что все правильно поняли ее мысль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза раскритиковала Алену Водонаеву за резкое высказывание о маткапитале. В тексте Анохина утверждает, что люди рожают детей не ради денег и что финансовое положение населения не связано с уровнем рождаемости.