У «Ладожской» произошло массовое ДТП

Сразу четыре автомобиля образовали «гусеницу» недалеко от станции метро.
Все случилось вечером 13 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла недалеко от станции метро «Ладожская» на проспекте Косыгина – там столкнулись четыре автомобиля. Как именно случился инцидента – непонятно, свидетели застали лишь результат. Сейчас сразу несколько транспортных средств словно «слиплись» и мешают проезду.
«Они там два часа назад уже стояли. До сих пор никто не приехал?»,
— задается вопросом один из пользователей.
Другие шутят, что всему виной отсутствие снега. Непонятно, есть ли пострадавшие. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе машина влетела в трамвайную остановку. В ГИБДД заявили, что водитель был пьян.