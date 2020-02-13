У «Ладожской» произошло массовое ДТП

У &#171;Ладожской&#187; произошло массовое ДТП
В ДТП никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Сразу четыре автомобиля образовали «гусеницу» недалеко от станции метро.

Все случилось вечером 13 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла недалеко от станции метро «Ладожская» на проспекте Косыгина – там столкнулись четыре автомобиля. Как именно случился инцидента – непонятно, свидетели застали лишь результат. Сейчас сразу несколько транспортных средств словно «слиплись» и мешают проезду.

«Они там два часа назад уже стояли. До сих пор никто не приехал?»,

— задается вопросом один из пользователей.

Другие шутят, что всему виной отсутствие снега. Непонятно, есть ли пострадавшие. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе машина влетела в трамвайную остановку. В ГИБДД заявили, что водитель был пьян.

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