В Приморском районе машина влетела в трамвайную остановку

Никто не пострадал – пешеходы отделались испугом.

Все случилось сегодня вечером, 13 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла недалеко от станции метро «Комендантский проспект». По непонятной причине автомобиль врезался в трамвайную остановку – уточняется, что забор остался цел, а, значит, машина ехала по путям от проспекта Авиаконструкторов.

В посте сказано, что никто не пострадал. Машина же выглядит помятой – как себя чувствует водитель, никто не сообщил. В ГИБДД заявили, что водитель был пьян — сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеход попал под колеса «Чижика» на Наставников. «Там не синхронно горят сигналы», — написал очевидец в группе, указывая на то, что пешеход мог двигаться на «зеленый».