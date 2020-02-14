На шоссе Революции дважды сбили женщину

На шоссе Революции дважды сбили женщину
ДТП произошло вечером, 13 февраля. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

ДТП произошло вечером, 13 февраля на шоссе Революции, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 61-летний водитель Mitsubishi сбил женщину вне зоны пешеходного перехода, сразу после этого она угодила под колеса BMW под управлением 29-летнего мужчины. Женщина получила серьезные травмы – ее успели госпитализировать, но она скончалась в больнице. На вид ей было около 35 лет, ее личность пока не установили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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На шоссе Революции дважды сбили женщину
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