Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 1380

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 63 851 человек. Число жертв выросло до 1 380 человек.

Об этом сообщается на сайте госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. При этом 5911 человек вылечились и выписаны из больниц.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В соответствии с решением ВОЗ вирус получил название COVID-19, что является сокращением от слов Corona Virus Disease («болезнь, вызываемая коронавирусом») и указывает на год появления вируса (2019). Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за отказ от лечения нового коронавируса, возникшего в китайском Ухане, в России предусмотрена административная ответственность, поскольку этот вирус внесен в список особо опасных заболеваний.