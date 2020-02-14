В Волосово товарняк насмерть сбил женщину

В Волосовском районе Ленобласти женщина скончалась под колесами грузового поезда.

Согласно данным УТ МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, молодая женщина скончалась под колесами товарного поезда, когда переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Все произошло вечером в четверг, 13 февраля, в районе железнодорожной станции Волосово.

В результате наезда пострадавшая получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшей пока не установлена, этим занимаются сотрудники правоохранительных органов. На виде ей около 25 лет.

Транспортная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьница погибла под товарным поездом в Ленобласти.