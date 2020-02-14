В Волосово товарняк насмерть сбил женщину

В Волосово товарняк насмерть сбил женщину
Под колесами поезда погибла молодая женщина. Фото: pixabay

В Волосовском районе Ленобласти женщина скончалась под колесами грузового поезда.

Согласно данным УТ МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, молодая женщина скончалась под колесами товарного поезда, когда переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Все произошло вечером в четверг, 13 февраля, в районе железнодорожной станции Волосово.

В результате наезда пострадавшая получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшей пока не установлена, этим занимаются сотрудники правоохранительных органов. На виде ей около 25 лет.

Транспортная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьница погибла под товарным поездом в Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грузовой поезд ленобласть поезд сбил женщину
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Волосово товарняк насмерть сбил женщину
На Лиговском в ДТП попала маршрутка с надписью «Дети»
В акватории Финского залива поселилась стая белых лебедей
Памфилова: Голосование по правкам в Конституцию обойдется в 14 млрд рублей
Трамп не станет увольнять генпрокурора, который пожаловался на его твиты
Кудашов: «Есть, что исправлять перед плей-офф»
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 1380
Оставленных в «Шереметьево» детей передали их родной матери