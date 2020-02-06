Школьница погибла под товарным поездом в Ленобласти

Школьница погибла под товарным поездом в Ленобласти
Фото: Pixabay

В Ленобласти правоохранительные органы завели дело по факту гибели 16-летней девочки, которую сбил грузовой поезд в Лодейнопольском районе.

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Все произошло на станции Оять. Предполагается, что машинист «товарняка» заметил девочку, которая переходила ж/д пути в неположенном месте, и применил экстренное торможение. К сожалению, избежать трагедии не удалось. Школьница погибла на месте от полученных травм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе Петербург — Псков произошло смертельное ДТП. Все произошло накануне вечером на 105 километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков» возле деревни Сорочкино.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грузовой поезд ленобласть трагедия школьница
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чиновницу из Калининского района задержали по делу о взятки
Стали известны опасные для Android приложения
Полицейский УАЗ влетел в столб на улице Подвойского
В Петербурге госпитализировали заболевшего китайца
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Школьница погибла под товарным поездом в Ленобласти
В Приморском районе подросток с ножом отобрал еду у своего сверстника
Фигуранту дела о хищениях в «Метрострое» продлили арест