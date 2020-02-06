Школьница погибла под товарным поездом в Ленобласти

В Ленобласти правоохранительные органы завели дело по факту гибели 16-летней девочки, которую сбил грузовой поезд в Лодейнопольском районе.

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Все произошло на станции Оять. Предполагается, что машинист «товарняка» заметил девочку, которая переходила ж/д пути в неположенном месте, и применил экстренное торможение. К сожалению, избежать трагедии не удалось. Школьница погибла на месте от полученных травм.

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