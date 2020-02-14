Руководителя субподрядной организации подозревают в еще двух эпизодах мошенничества

По версии следствия, похитить деньги мужчине удалось за счет фиктивных договоров субподряда. Фото: pixabay.com

По версии следствия, похитить деньги мужчине удалось за счет фиктивных договоров субподряда. Фото: pixabay.com

Полиция Петербурга установила причастность 71-летнего руководителя субподрядной организации к еще двум эпизодам мошенничества. Мужчина проходит фигурантом уголовного дела о хищении 8,3 млн рублей при работах в аэропорту Уфы.

В октябре 2019 года 71-летний руководитель субподрядной организации и его 34-летний коллега были задержаны. Их изобличили в заключении фиктивных договоров субподряда. По версии следствия, они похитили крупную сумму денег у двух коммерческих организаций, выполняющих работы по обследованию реконструируемых зданий и сооружений в аэропорту Уфы.

В ходе расследования полиция установила причастность мужчины к двум аналогичным эпизодам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как полагает следствия, мужчина заключил фиктивный договор субподряда между организациями на разработку документации по объекту «аэропорт «Петропавловск-Камчатский, Камчатский Край». Похитить ему удалось около 15 млн рублей.

Помимо этого, за счет фиктивного договора субподряда он мог присвоить еще более 5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Подозреваемый находится под домашним арестом.

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