Владелец сгоревшего на Большевиков Mercedes считает, что его машину подожгли намерено

В Петербурга сотрудники полиции разыскивают возможных поджигателей Mercedes E-Class, принадлежащего бизнесмену.

В полицию обратился владелец сгоревшего Mercedes E-Class. Он считает, что его машину подожгли неизвестные. Он также рассказал, что ранее у него был конфликт с малознакомыми мужчинами. По его словам, оба «азиатской» внешности, одного зовут «Джихад», 45-50 лет, другого — «Расим», 25-30 лет.

Напомним, в ночь на 13 февраля, в Невском районе загорелся легковой автомобиль марки Mercedes. Пожар произошел у дома № 67, корпус 3, на проспекте Большевиков. Сообщение о пожаре поступило в 02:50. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. В 03:41 с огнем удалось справиться. За это время у машины успел выгореть моторный отсек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 4 февраля в Невском районе сгорела иномарка. Очевидцы сообщили, что Daewoo Gentra загорелась на улице Бабушкина, через дорогу от вестибюля станции метро «Ломоносовская».