Каршеринг влетел в Церковь Святого Апостола Иоанна на Декабристов

Машина влетела в стену рядом с лестницей. Фото: vk.com/spb_today

Машина влетела в стену рядом с лестницей. Фото: vk.com/spb_today

Утром 14 февраля на улице Декабристов легковой автомобиль сервиса каршеринга влетел в Церковь Святого Апостола Иоанна.

Очевидцы опубликовали фотографии в соцсетях с места происшествия. Судя по снимкам, машина влетела в стену рядом с лестницей.

«На Декабристов в Церковь Святого Апостола Иоанна врезался делимобиль…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Парковка обычного водителя каршеринга», — пишут пользователи Сети.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».