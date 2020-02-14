Каршеринг влетел в Церковь Святого Апостола Иоанна на Декабристов

Каршеринг влетел в Церковь Святого Апостола Иоанна на Декабристов
Машина влетела в стену рядом с лестницей. Фото: vk.com/spb_today

Утром 14 февраля на улице Декабристов легковой автомобиль сервиса каршеринга влетел в Церковь Святого Апостола Иоанна.

Очевидцы опубликовали фотографии в соцсетях с места происшествия. Судя по снимкам, машина влетела в стену рядом с лестницей.

«На Декабристов в Церковь Святого Апостола Иоанна врезался делимобиль…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Парковка обычного водителя каршеринга», — пишут пользователи Сети.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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