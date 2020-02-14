Сбербанк прокомментировал инцидент в Бегуницах

«Сбербанк» прокомментировал инцидент в Волосовском районе, где неизвестные били банкомат кувалдой.

«Сотрудники службы безопасности Сбербанка вовремя заметили злоумышленников и предприняли необходимые меры. Полиции переданы приметы преступников», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

В банке также отметили, что зона самообслуживания работает в штатном режиме.

Напомним, в полицию 13 февраля около 3:29 поступило сообщение от оператора СБ ПАО «Сбербанк России», что в деревне Бегуницы неизвестные попытались вскрыть банкомат в помещении магазина АО Тендер «Магнит».

После просмотра записи видеонаблюдения было установлено, что неизвестные повредили банкомат в помощью монтировки, кувалды и аппарата газовой резки металла, но до денег не смогли добраться и скрылись на черной машине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сбербанке рассказали одну историю, которая произошла в декабре 2014 года. Тогда россияне-клиенты банка за несколько часов сняли 250 млрд рублей. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, все дело было в фейковой новости.