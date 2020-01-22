Из-за фейка россияне сняли 250 млрд рублей в банкоматах Сбербанка

В Сбербанке рассказали одну историю, которая произошла в декабре 2014 года. Тогда россияне-клиенты банка за несколько часов сняли 250 млрд рублей. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, все дело было в фейковой новости.

Кузнецов рассказал, что в декабре 2014 года в Сети распространилась фейковая новость о том. что банковские карты Visa перестанут работать в полночь. Из-за этой новости поднялась паника и россияне массово кинулись снимать наличку из банкоматов.

Он отметил, что из-за этой паники многие банкоматы стояли пустые, а некоторые банки и вовсе были вынуждены временно приостановить работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк спрогнозировал сумму потерь экономики России от кибератак.