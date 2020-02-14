Малком раскрыл главный совет от Месси

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком рассказал о ценном совете, который он услышал от форварда каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Малком рассказал, что 32-летний футболист советовал ему в любой ситуации оставаться максимально спокойным и сконцентрированным, и при этом стараться прогрессировать изо дня в день, сообщает «Чемпионат».

Ранее Малком заявил, что полностью восстановился и будет готов выйти на поле уже в конце февраля. Напомним, Малком получил травму в матче пятого тура РПЛ против «Динамо». В составе «Зенита» ему удалось провести всего полтора матча. В октябре футболист перенес операцию на ноге в одном из медицинских центров Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, на каком этапе восстановления находятся Александр Кокорин и Малком.