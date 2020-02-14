ДТП с фургоном на 1-м Муринском заблокировало движение трамваев

ДТП с фургоном на 1-м Муринском заблокировало движение трамваев
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 14 февраля на 1-м Муринском проспекте произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, ДТП произошло, когда фургон поворачивал налево. В результате аварии движение трамваев оказалось заблокировано.

«Первый Муринский авария между фургоном, который поворачивал налево, и легковым автомобилем. Трамваи встали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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