ДТП с фургоном на 1-м Муринском заблокировало движение трамваев

Утром 14 февраля на 1-м Муринском проспекте произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, ДТП произошло, когда фургон поворачивал налево. В результате аварии движение трамваев оказалось заблокировано.

«Первый Муринский авария между фургоном, который поворачивал налево, и легковым автомобилем. Трамваи встали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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