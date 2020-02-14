Муниципального депутата задержали по делу о мошенничестве в сфере соцбслуживания

Женщину задержали по делу о мошенничестве. Фото: pixabay.com

Женщину задержали по делу о мошенничестве. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали депутата одного из муниципальных округов Красносельского района. Её подозревают в мошенничестве на 16 млн рублей в сфере социального обслуживания.

Женщина занимает должность заместителя директора СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» (КЦСОН). Задержать её ранее не удалось по причине болезни. Подозреваемая находилась на лечение.

«В настоящее время заместитель директора КЦСОН, ранее проходившая лечение, также задержана», — сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Меры пресечения подозреваемой и её соучастникам пока не избраны. Расследование уголовного дела продолжается.

Как полагает следствие, женщина вместе с соучастниками похитила более 16 млн 200 тыс. рублей. Деньги были начислены в качестве зарплаты фиктивным работникам, которые якобы оказывали социальную помощь на дому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по делу задержали сына замдиректора КЦСОН и заведующую одного из отделений социального обслуживания на дому.