ДТП перекрыло левую полосу на Зольной

Утром 14 февраля в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении Зольной улицы и Дальневосточного проспекта. В результате оказалась заблокирована для проезда левая полоса на Зольной от набережной.

«Две дамы встретились на пересечении Зольной и Дальневосточного проспекта. Левая полоса на Зольной от набережной перекрыта», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».