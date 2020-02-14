В Петербурге полицейский попался на взятке

В Петербурге полицейский попался на взятке
Полицейскому предъявлено обвинение. Фото: Baltphoto

В Петербурге в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Участкового уполномоченного полиции изобличили в том, что он в октябре 2018 года получил взятку в размере 25 тыс. рублей за непринятие должных мер реагирования в отношении гражданина, уклонившегося от прохождения воинской службы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейскому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Если его вина будет доказана ему грозит наказание в соответствии со статьей и увольнение из органов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальник полиции на станции «Девяткино» попался на взятке в 148 тыс. рублей. В Петербурге бывший начальник Финляндского линейного пункта полиции стал фигурантом уголовного дела за получение взятки.

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